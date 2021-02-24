Двое детей и десятки взрослых замело в автобусе на челябинской трассе

Автобус с пассажирами застрял под Магнитогорском в наметенном на трассу снегу. 28 человек борются с холодом и ждут спасателей.

Автобус Mercedes-Benz Sprinter ехал с гор Южного Урала с туристами. 23 февраля около 16.00 транспортное средство застряло в снежных валах. Кроме того, вместе с автобусом оказалась застрявшей грузовая ГАЗель, ехавшие в которой пересели в автобус, чтобы не замерзнуть, пишет E1. Пассажиры периодически звонят в МЧС, чтобы узнать, когда за ними приедут. Спасатели не могут точно сообщить время, но говорят, что в сторону застрявших направлены грейдеры. К застрявшим направлены сотрудники с разных сторон трассы. В автобусе находятся 26 взрослых и двое детей. Отмечается, что сильные метели из-за шквалистого ветра и снега начались в Челябинской области накануне. Десятки транспортных средств застревают на трассах. Сотни человеку эвакуируют спасатели. Власти стараются перекрыть дороги. Напомним, 20 февраля на трассе между Качканаром и Нижним Тагилом застряла ГАЗель. У автомобиля сломался стартер и закончилось топливо. Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД отвезли водителя до заправочной станции, а затем помогли запустить машину с помощью буксира. Полицейские помогли застрявшему на трассе по пути в Нижний Тагил водителю

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