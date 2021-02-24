Двое детей и десятки взрослых замело в автобусе на челябинской трассе

Двое детей и десятки взрослых замело в автобусе на челябинской трассе

Сегодня, 07:55ПроисшествияФото: e1.ru
Автобус с пассажирами застрял под Магнитогорском в наметенном на трассу снегу. 28 человек борются с холодом и ждут спасателей.

Автобус Mercedes-Benz Sprinter ехал с гор Южного Урала с туристами. 23 февраля около 16.00 транспортное средство застряло в снежных валах. Кроме того, вместе с автобусом оказалась застрявшей грузовая ГАЗель, ехавшие в которой пересели в автобус, чтобы не замерзнуть, пишет E1.

Пассажиры периодически звонят в МЧС, чтобы узнать, когда за ними приедут. Спасатели не могут точно сообщить время, но говорят, что в сторону застрявших направлены грейдеры. К застрявшим направлены сотрудники с разных сторон трассы. В автобусе находятся 26 взрослых и двое детей.

Отмечается, что сильные метели из-за шквалистого ветра и снега начались в Челябинской области накануне. Десятки транспортных средств застревают на трассах. Сотни человеку эвакуируют спасатели. Власти стараются перекрыть дороги.

Напомним, 20 февраля на трассе между Качканаром и Нижним Тагилом застряла ГАЗель. У автомобиля сломался стартер и закончилось топливо. Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД отвезли водителя до заправочной станции, а затем помогли запустить машину с помощью буксира.

Материалы по теме:
снегавтобустуристытрассахолодЧелябинская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы