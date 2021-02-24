Екатеринбургские следователи обвинены в развале уголовного дела о банде сутенеров

Следователей из Екатеринбурга обвинили в развале уголовного дела о банде сутенеров. Выяснилось, что из дела банды Колосовых был убран эпизод о похищении автомобиля.

Потерпевшие смогли получить свой автомобиль без процессуального оформления, пишет Е1. По словам адвоката, обвиняемые практически год ездили на отобранной машине и даже вписали себя в страховку. Примерно 20 января 2021 года из уголовного дела пропал эпизод с украденным автомобилем, в результате чего 27 января транспортное средство было передано потерпевшим. Автомобиль является вещественным доказательством. Как похищенное имущество его должны были осмотреть и приобщить к материалам уголовного дела. А вместо этого просто попросили потерпевших приехать без адвокатов и отдали им ключи. Тем самым обманув потерпевших, которые таких тонкостей не знают,рассказала адвокат Марина Романова. Также адвокат указал, что следователь делает вид, что ничего не произошло. Пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что данные намёки на непрофессионализм являются необъективными. В качестве подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу проходит 18 человек. Планируется не развалить дело, а завершить расследование и направить его в суд ориентировочно во втором полугодии текущего года,поделился информацией Валерий Горелых. Напомним, в марте 2020 года была задержана банда сутенеров из Екатеринбурга, которая занималась своей деятельностью несколько лет. Также члены банды занимались поджогами автомобилей и избиением людей. В Екатеринбурге задержана банда сутенеров

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