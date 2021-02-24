Гибель выпрыгнувшего из горящего крана машиниста в Нижнем Тагиле проверит СКР

Гибель выпрыгнувшего из горящего крана машиниста в Нижнем Тагиле проверит СКР

Сегодня, 11:42ПроисшествияФото: pixabay.com
По факту гибели машиниста, выпрыгнувшего из загоревшегося крана на НТМК в Нижнем Тагиле, Следственный комитет организовал проверку.

Предварительно установлено, что в конвертерном цехе НТМК произошло возгорание в кабине мостового крана. Находившейся в кабине 33-летний машинист предпринял меры для тушения, однако самостоятельно справиться с огнем мужчине не удалось. Он попытался поднять кабину крана к посадочной площадке, но это не получилось, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

В результате мужчина выпрыгнул из кабины и скончался на месте от полученных травм.

Следователи проводят опрос работников предприятия, в том числе непосредственного очевидца события. Сотрудниками СКР запрошена документация о соблюдении техники безопасности.

Назначена экспертиза для определения точной причины возгорания в кабине и смерти рабочего.

Напомним, трагедия произошла 22 февраля. Загорелась кабина крана, а затем вспыхнула одежда находившегося там рабочего. Мужчина выпрыгнул с высоты 25 метров и скончался на месте. На предприятии была создана комиссия для расследования причин происшествия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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