Гибель выпрыгнувшего из горящего крана машиниста в Нижнем Тагиле проверит СКР

Предварительно установлено, что в конвертерном цехе НТМК произошло возгорание в кабине мостового крана. Находившейся в кабине 33-летний машинист предпринял меры для тушения, однако самостоятельно справиться с огнем мужчине не удалось. Он попытался поднять кабину крана к посадочной площадке, но это не получилось, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.