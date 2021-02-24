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Многодетный медик зарезал жену на глазах соседей на Ямале

В жестоком убийстве жены подозревается 37-летний житель Ноябрьска в ЯНАО. Он подкараулил супругу в подъезде и зарезал на глазах у очевидцев.

23 февраля в ходе конфликта муж нанес женщине несколько ударов ножом, а затем продолжил ее избивать. Свидетелем происшествия стала соседка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Затем он занес супругу домой, там она скончалась до приезда скорой помощи.

Убитой оказалась мать троих детей Ольга Федотова, которая работала медиком. В тот день утром ее избил муж Дмитрий, после чего супруга ушла к родственникам.

Когда Федотова возвращалась домой, муж ждал ее в подъезде с ножом. В подъезде он ударил ее ножом в спину, в грудь, потом стал добивать ногами,рассказал инсайдер Ура.ру.

По словам знакомых, семейная пара была крепкой и уважаемой в Ноябрьске. Раньше Дмитрий работал в травматологическом отделении.

Дима стал увлекаться наркотиками, уволили с «травмы», пошел в разнос, рассказала бывшая коллега Федотова.

В настоящее подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, 22 февраля в Екатеринбурге окровавленный мужчина на балконе просил помощи у прохожих. Прибывшие спасатели достали пострадавшего и госпитализировали его. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. Выяснилось, что 19-летний хозяин квартиры нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в ходе совместного распития алкоголя.

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