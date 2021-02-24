Мужчина скончался в отделении полиции в Екатеринбурге

Мужчина скончался в отделении полиции в Екатеринбурге

Сегодня, 12:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Мужчина умер в отделении полиции № 13 в Екатеринбурге. Предварительно установлено, что смерть не имеет признаков криминала.

Происшествие случилось вечером 22 февраля. В отдел полиции № 13 в Екатеринбурге был доставлен 40-летний мужчина. Он был задержан сотрудниками ППС в автомобиле, припаркованном в коллективном саду. Оказалось, что мужчина был ранее судим. В транспортном средстве с ним вместе находились еще двое свердловчан, также ранее имевших проблемы с законом. На месте были обнаружены шприцы. По данным правоохранителей, мужчины прибыли на место для приобретения наркотиков, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Всех троих доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Вечером в отделе мужчина пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен на «скорой помощи» в ГБ № 20, где провёл ночь, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На следующий день гражданин отказался от госпитализации и снова был доставлен в дежурную часть, но около 17.30 вновь сообщил о плохом состоянии здоровья. Прибывшие в 18.13 врачи констатировали смерть. По предварительной информации, причиной могло стать отравление наркотиками, либо проблемы с сердцем.

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти мужчины в отделении полиции столицы Урала. Тело направлено для прохождения судебной медицинской экспертизы.

Напомним, 13 января в отделении полиции Нижнего Тагила скончалась старушка. Она пришла заявить о краже, но в какой-то момент пожилой женщине стало плохо. Приехавшие медики констатировали смерть.

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Екатеринбург
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