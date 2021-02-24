Мужчина скончался в отделении полиции в Екатеринбурге

Происшествие случилось вечером 22 февраля. В отдел полиции № 13 в Екатеринбурге был доставлен 40-летний мужчина. Он был задержан сотрудниками ППС в автомобиле, припаркованном в коллективном саду. Оказалось, что мужчина был ранее судим. В транспортном средстве с ним вместе находились еще двое свердловчан, также ранее имевших проблемы с законом. На месте были обнаружены шприцы. По данным правоохранителей, мужчины прибыли на место для приобретения наркотиков, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.