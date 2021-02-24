На сыроварню взял екатеринбуржец у возлюбленной 7,2 миллиона рублей и пропал

7,2 миллиона рублей на открытие сыроварни взял у екатеринбурженки ее молодой человек, а затем пропал с деньгами.

37-летняя жительница Екатеринбурга познакомилась с мошенником весной 2019 года. У пары завязался роман. В январе 2020 года молодой человек предложил вместе открыть сыроварню и зарабатывать на этом. Для этого ему потребовались деньги, которые он обещал вернуть. Ради возлюбленного женщина взяла потребительские кредиты в нескольких банках на общую сумму 7,2 миллиона рублей. Но в марте прошлого года мужчина исчез, так и не открыв сыроварню. Его телефон стал недоступен. В феврале 2021 года екатеринбурженка поняла, что ее молодой человек не вернется, а кредиты ей придется гасить самой. Тогда она обратилась в полицию, где составили фоторобот мужчины и начали его поиски. Ситуация осложняется тем, что пострадавшая не знает о своем избраннике ничего, кроме имени. По результатам разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили Е1 в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Напомним, в январе 2021 года под суд попал альфонс из Невьянска. Он обвиняется в хищении более 3,7 миллиона рублей у нескольких женщин. Альфонс из Невьянска попал под суд за «обещания» на 3,7 миллиона рублей

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