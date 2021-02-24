Напавший на улице с ножом на екатеринбурженку шизофреник попал под суд

На принудительное лечение прокуратура через суд хочет отправить шизофреника, который на улице напал на женщину с ножом в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, напавшего с ножом на улице местную жительницу и удерживавшего ее длительное время в квартире. По версии следствия, 8 августа 2020 года мужчина, страдающий хронической параноидной шизофренией, решил напасть на женщину на улице. Он вооружился ножом и пневматическим пистолетом. Встретив незнакомую ему пострадавшую на улице, он приставил ей нож к шее и потребовал проследовать в ее квартиру. Опасаясь за свою жизнь, женщина согласилась выполнить требование. В квартире подозреваемый удерживал екатеринбурженку до 9 августа, угрожая пистолетом. Затем ее освободили сотрудники полиции. Согласно заключению экспертов, из-за заболевания мужчина представляет социальную опасность для себя и окружающих. Он может причинить существенный вред и нуждается в принудительном лечении. Напомним, в 2019 году страдающий шизофренией мужчина подделал диплом об образовании. Он работал в больнице Челябинска на протяжении двух месяцев. В 2000 году он расчленил своего одноклассника. Совершивший убийство шизофреник работал врачом в больнице Челябинска

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