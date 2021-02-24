Напавший на улице с ножом на екатеринбурженку шизофреник попал под суд

Напавший на улице с ножом на екатеринбурженку шизофреник попал под суд

Сегодня, 11:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
На принудительное лечение прокуратура через суд хочет отправить шизофреника, который на улице напал на женщину с ножом в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, напавшего с ножом на улице местную жительницу и удерживавшего ее длительное время в квартире.

По версии следствия, 8 августа 2020 года мужчина, страдающий хронической параноидной шизофренией, решил напасть на женщину на улице. Он вооружился ножом и пневматическим пистолетом. Встретив незнакомую ему пострадавшую на улице, он приставил ей нож к шее и потребовал проследовать в ее квартиру. Опасаясь за свою жизнь, женщина согласилась выполнить требование.

В квартире подозреваемый удерживал екатеринбурженку до 9 августа, угрожая пистолетом. Затем ее освободили сотрудники полиции.

Согласно заключению экспертов, из-за заболевания мужчина представляет социальную опасность для себя и окружающих. Он может причинить существенный вред и нуждается в принудительном лечении.

Напомним, в 2019 году страдающий шизофренией мужчина подделал диплом об образовании. Он работал в больнице Челябинска на протяжении двух месяцев. В 2000 году он расчленил своего одноклассника.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ножнападениешизофренияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы