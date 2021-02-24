Объявлен розыск мужчины без вести пропавшего два месяца назад в Заречном

Объявлен розыск мужчины без вести пропавшего два месяца назад в Заречном

Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники правоохранительных органов объявили розыск без вести пропавшего мужчины в Заречном Свердловской области. Андрея Маленьких последний раз видели 9 декабря 2020 года.

Мужчина 1991 года рождения проживал по адресу: Свердловская область, Белоярский район, посёлок Совхозный, улица Октябрьская, 10, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение; рост 170 см; волосы русые; глаза карие; размер обуви 39-40. На левом плече мужчина имеет татуировку с изображением тигра.

Фото:Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

Пропавший был одет: синяя горнолыжная куртка; утеплённые темно-синие штаны; чёрная шапка; синие кроссовки.

Следствие СКР просит тех, кто знает какую-либо информацию о мужчине, а также его место нахождения, сообщить по линии «02» или по телефонам: 8-909-01-17-458, 8(34377)7-13-02, 8(34377)2-10-59.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге был объявлен розыск бизнесмена из Перми. Последний раз машину мужчины видели в столице Среднего Урала.

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