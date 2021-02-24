Объявлен розыск мужчины без вести пропавшего два месяца назад в Заречном

Мужчина 1991 года рождения проживал по адресу: Свердловская область, Белоярский район, посёлок Совхозный, улица Октябрьская, 10, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области.
Приметы пропавшего: худощавое телосложение; рост 170 см; волосы русые; глаза карие; размер обуви 39-40. На левом плече мужчина имеет татуировку с изображением тигра.
Пропавший был одет: синяя горнолыжная куртка; утеплённые темно-синие штаны; чёрная шапка; синие кроссовки.
Следствие СКР просит тех, кто знает какую-либо информацию о мужчине, а также его место нахождения, сообщить по линии «02» или по телефонам: 8-909-01-17-458, 8(34377)7-13-02, 8(34377)2-10-59.
Напомним, в феврале в Екатеринбурге был объявлен розыск бизнесмена из Перми. Последний раз машину мужчины видели в столице Среднего Урала.