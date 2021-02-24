Пассажиры идут пешком по морозу из-за «парализованных» трамваев в Екатеринбурге

Вагоны стоят вдоль проспекта Ленина. В диспетчерской объяснили, что из-за обрыва кабеля, на перекрестке Ленина — Бажова, линия обесточена. Сроки устранения аварии не установлены, пишет Ура.ру.
Напомним, из-за урагана в Челябинской области массово застревают машины на трассах. Под Магнитогорском снегом занесло автобус с 28 пассажирами, среди которых двое несовершеннолетних. Спасатели пытались пробраться к потерпевшим с помощью грейдеров, однако вся спецтехника сломалась. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать пассажиров на снегоходах.