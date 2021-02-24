Пассажиры идут пешком по морозу из-за «парализованных» трамваев в Екатеринбурге

Пассажиры идут пешком по морозу из-за «парализованных» трамваев в Екатеринбурге

Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: pixabay.com
Трамваи встали в Екатеринбурге из-за обрыва кабеля электроснабжения. Пассажирам приходится идти пешком на морозе.

Вагоны стоят вдоль проспекта Ленина. В диспетчерской объяснили, что из-за обрыва кабеля, на перекрестке Ленина — Бажова, линия обесточена. Сроки устранения аварии не установлены, пишет Ура.ру.

Напомним, из-за урагана в Челябинской области массово застревают машины на трассах. Под Магнитогорском снегом занесло автобус с 28 пассажирами, среди которых двое несовершеннолетних. Спасатели пытались пробраться к потерпевшим с помощью грейдеров, однако вся спецтехника сломалась. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать пассажиров на снегоходах.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьэлектричествотрамвайдвижениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы