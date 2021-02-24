По факту гибели машиниста крана на НТМК возбуждено уголовное дело в Нижнем Тагиле

По факту гибели машиниста крана на НТМК возбуждено уголовное дело в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:38ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Из-за гибели машиниста крана на промышленном предприятии НТМК было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.143 УК РФ.

По версии следствия, происшествие случилось в тот момент, когда рабочий находился в кабине мостового крана, когда внезапно произошло возгорание, сообщает помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По имеющимся сведениям, рабочий принял меры к тушению пожара, однако, они не привели к желаемому результату. Из-за этого ему пришлось выпрыгивать из кабины.

В рамках расследования проводятся допросы, а также осматриваются документы и предметы, которые имеют значение. Также была назначена судебная экспертиза.

Напомним, вечером, 22 февраля, в Нижнем Тагиле на НТМК загорелся кран, в результате чего погиб мужчина.

Материалы по теме:
уголовное делоНТМКгибельрабочийбашенный кран
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы