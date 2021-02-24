Пострадал ребенок: за 2021 год в Тагиле произошло два ДТП по вине водителей автобусов

Пострадал ребенок: за 2021 год в Тагиле произошло два ДТП по вине водителей автобусов

Сегодня, 20:31ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД
С начала 2021 года зафиксировано два ДТП, произошедших на территории Нижнего Тагила по вине водителей автобусов. В общей сложности пять человек получили травмы, включая одного ребенка, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Первый инцидент произошел 25 января на проспекте Мира у дома № 20. Там водитель автобуса ПАЗ наехал на пешехода, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадавшая женщина была госпитализирована в городскую больницу Нижнего Тагила.

8 февраля по проспекту Ленина у дома № 1Б водитель автобуса ГАЗ-322132 столкнулся с автомобилями Лада Калина и «Мазда CX 5». Это привело к тому, что травмы получили четыре человека, включая 11-летнюю девочку.

В связи с инцидентами, с 24 по 26 февраля в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сотрудники ОГИБДД МУ МВД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», которое направлено на устранение причин, влияющий на совершение аварии.

Напомним, 22 февраля в Екатеринбурге 62-летняя женщина и 7-летняя девочка были госпитализированы в результате аварии с «Газелью».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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