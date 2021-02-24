Серия картельных сговоров выявлена в Свердловской области

Серия картельных сговоров на госзакупках в последние годы была выявлена на территории Свердловской области.

Среди них было выявлено соглашение фармкомпаний, которые принадлежат депутату свердловского заксобрания Александру Серебренникову, пишет URA.RU, ссылаясь на начальника по борьбе с картелями УФАС Ольгу Смирнову. Ольга Смирнова рассказала, что за последние четыре года выросло количество дел по картелям и прочим антиконкурентным соглашениям. Картели стали меняться качественно: раньше количество аукционов, охватываемыми сговорами исчислялись единицами, то сейчас — десятки или сотни закупочных процедур,сообщила Смирнова. Напомним, в декабре 2020 года в Свердловской области ФАС направила материалы проверки в полицию из-за картельного сговора между компаниями Александра Серебренникова. На Урале ФАС обратится в полицию из-за картельного сговора фармкомпаний депутата

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