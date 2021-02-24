Ураган сорвал крышу у киоска и пробил шифером лобовое стекло автомобиля на Урале

23 февраля сильным ветром унесло крышу киоска. На кадрах её полностью срывает ветром и она падает на тротуар, сообщается в группе «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский».
С крыши одного из домов ураганом сорвало кусок шифера и пробило лобовое стекло автомобиля, припаркованного неподалеку.
Третьим «пострадавшим» в Каменске-Уральском от непогоды стал светофор — ветром сдула табло.
Напомним, под Каменском-Уральским более 900 жителей остались без электричества из-за урагана. В общей сложности 74 населенных пункта на Урале оказались обесточены.