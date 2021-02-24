Ураган сорвал крышу у киоска и пробил шифером лобовое стекло автомобиля на Урале

Ураган сорвал крышу у киоска и пробил шифером лобовое стекло автомобиля на Урале

Сегодня, 11:03ПроисшествияФото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»
Ураган сорвал крышу киоска, пробил шифером лобовое стекло автомобиля и оторвал светофор в Каменске-Уральском.

23 февраля сильным ветром унесло крышу киоска. На кадрах её полностью срывает ветром и она падает на тротуар, сообщается в группе «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский».

Фото:Группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

С крыши одного из домов ураганом сорвало кусок шифера и пробило лобовое стекло автомобиля, припаркованного неподалеку.

Фото:Группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

Третьим «пострадавшим» в Каменске-Уральском от непогоды стал светофор — ветром сдула табло.

Фото:Группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

Напомним, под Каменском-Уральским более 900 жителей остались без электричества из-за урагана. В общей сложности 74 населенных пункта на Урале оказались обесточены.

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Свердловская областьураганКаменск-Уральскийсильный ветер
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