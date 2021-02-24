Водитель сбил пешехода и подрался с ним на проезжей части в Екатеринбурге

Инцидент произошел на улице Автомагистральной. Предполагается, что мужчины поругались из-за нарушения правил дорожного движения. На видеозаписи можно заметить, что водитель ВАЗ-2114 двигался по тротуару, что не понравилось пешеходу. Он достал камеру, начал снимать легковушку и ударил ногой по капоту.