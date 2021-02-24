Водитель сбил пешехода и подрался с ним на проезжей части в Екатеринбурге

Водитель сбил пешехода и подрался с ним на проезжей части в Екатеринбурге

Вчера, 22:41ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Водитель сбил пешехода, а потом подрался с ним на проезжей части в Екатеринбурге.

Инцидент произошел на улице Автомагистральной. Предполагается, что мужчины поругались из-за нарушения правил дорожного движения. На видеозаписи можно заметить, что водитель ВАЗ-2114 двигался по тротуару, что не понравилось пешеходу. Он достал камеру, начал снимать легковушку и ударил ногой по капоту.

Однако водитель все равно поехал вперед и сбил пешехода, который поднялся на ноги и запрыгнул на машину сзади. После водитель и пешеход устроили драку на проезжей части.

Полиция не приезжала. Водитель потом запрыгнул в машину и уехал. Пешеход пошел дальше,рассказали изданию Е1 свидетели происходящего.

Видео:YouTube-канал "E1.RU"

Напомним, 22 февраля в Екатеринбурге двое автомобилистов устроили драку прямо на одной из дорог. В результате движение транспорта было полностью остановлено.

Сюжеты:
Екатеринбург
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