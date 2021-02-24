Застрявшая в машине на челябинской трассе свердловчанка рассказала о своем спасении

Жительница Екатеринбурга по имени Диларам, которую вместе с мужем замело в машине на трассе в Челябинской области, рассказала о своем спасении.

По словам женщины, они с мужем ехали из Екатеринбурга в Орск, но погода ухудшилась после Троицка. В результате автомобиль попал в пургу и вскоре заглох, из-за чего его пришлось оставить на дороге и идти согреваться в соседнюю машину. Потом людей доставили на местную заправку, а оттуда — в ближайшее село Бородиновка. Около 12 часов пострадавшие дожидались помощи от спасателей МЧС. Заправка была не так далеко, но ее из-за пурги толком не было видно. Детей в деревню отвезли на снегоходах, взрослые добирались своим ходом,рассказала Диларам изданию Е1. В общей сложности в пургу попали 112 человек, включая 15 детей. Пострадавший разместили в актовом зале местной школы. Женщина отметила, что на данный момент неизвестно, сколько времени потребуется провести в учебном заведении, поскольку погода не дает возможности продолжить путь. На видеозаписи от очевидцев можно заметить, что во время пурги транспортные средства практически не видно, а на заправке образовались высокие сугробы. Видео: YouTube-канал "E1.RU" Напомним, 23 февраля, около 16.00, автобус Mercedes-Benz Sprinter ехал с гор Южного Урала с туристами и застрял в снежных валах. Кроме того, вместе с автобусом оказалась застрявшей грузовая ГАЗель. Двоих детей и десятки взрослых замело в автобусе на челябинской трассе

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