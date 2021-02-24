Жительница Екатеринбурга обвинила врачей в отказе спасать умирающего ребенка

Жительница Екатеринбурга обратилась к врачам детской больницы после того, как её дочь начала задыхаться и краснеть, пишет Е1.
Женщина вызвала скорую, в результате чего ребёнку был поставлен укол. Врачи скорой помощи настояли на срочной госпитализации и повезли девочку в детскую больницу №9.
При осмотре врач сказала, что не может нас госпитализировать, так как нет мест. Я просила ее, даже слезно умоляла прокапать ребенка,рассказала мать пострадавшей девочки.
Дома мать пострадавшего ребёнка обратилась за помощью в платную клинику. По словам медиков, девочку должны были госпитализировать даже при нехватке мест.
Чуть позже с матерью ребёнка связалась заведующая больницы, в результате чего девочку осмотрели и признали неправоту дежурного врача.
По данным источника, знакомого с ситуацией, сейчас девочке оказана вся необходимая помощь. К работе больницы у родственников заболевшего ребёнка на данный момент претензий нет.
Напомним, врачи детской больницы №9 хотели отправить пострадавшую девочку в больницу №11, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Однако, оттуда также пришёл отказ, так как у ребёнка был другой диагноз.