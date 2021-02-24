Жительница Екатеринбурга обвинила врачей в отказе спасать умирающего ребенка

Жительница Екатеринбурга обвинила врачей в отказе спасать умирающего ребенка

Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Екатеринбурженка обвинила врачей детской больницы №9 в отказе помогать ребёнку, которому требовалась срочная медицинская помощь. У дочери женщины произошёл отёк Квинке, однако, их выгнали из больницы.

Жительница Екатеринбурга обратилась к врачам детской больницы после того, как её дочь начала задыхаться и краснеть, пишет Е1.

Женщина вызвала скорую, в результате чего ребёнку был поставлен укол. Врачи скорой помощи настояли на срочной госпитализации и повезли девочку в детскую больницу №9.

При осмотре врач сказала, что не может нас госпитализировать, так как нет мест. Я просила ее, даже слезно умоляла прокапать ребенка,рассказала мать пострадавшей девочки.

Дома мать пострадавшего ребёнка обратилась за помощью в платную клинику. По словам медиков, девочку должны были госпитализировать даже при нехватке мест.

Чуть позже с матерью ребёнка связалась заведующая больницы, в результате чего девочку осмотрели и признали неправоту дежурного врача.

По данным источника, знакомого с ситуацией, сейчас девочке оказана вся необходимая помощь. К работе больницы у родственников заболевшего ребёнка на данный момент претензий нет.

Напомним, врачи детской больницы №9 хотели отправить пострадавшую девочку в больницу №11, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Однако, оттуда также пришёл отказ, так как у ребёнка был другой диагноз.

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