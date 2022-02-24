Пол миллиона за фейковое ДТП заплатила пенсионерка из Нижнего Тагила

Пол миллиона за фейковое ДТП заплатила пенсионерка из Нижнего Тагила
Пол миллиона за фейковое ДТП заплатила пенсионерка из Нижнего Тагила
Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: 1MI
78-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила попалась на уловку мошенников и перевела им 500 тысяч рублей за сына, который якобы попал в ДТП.

Женщине из Дзержинского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в аварию и сбил пешехода. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, нужно заплатить. Для освобождения сына потребовалось 500 тысяч рублей. Их пенсионерка перевела на счета, которые назвали злоумышленники. Переведены средства были через салон сотовой связи, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Когда женщина пришла домой, то ей еще несколько раз позвонил тот же мужчина и просил еще денег. Пенсионерка сказала, что у нее больше ничего нет и позвонила сыну. Оказалось, что с ним все хорошо.

В полиции отмечают, что в полиции с начала года зарегистрировано 9 случаев мошенничества, совершенных по схеме, когда родственник якобы попал в ДТП. Жертвами чаще всего становятся пожилые граждане от 67 до 88 лет. Они лишились больше двух миллионов рублей. Шесть преступлений уже раскрыты и задержаны два курьера, приезжавшие за деньгами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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