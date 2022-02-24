Пол миллиона за фейковое ДТП заплатила пенсионерка из Нижнего Тагила

78-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила попалась на уловку мошенников и перевела им 500 тысяч рублей за сына, который якобы попал в ДТП.

Женщине из Дзержинского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в аварию и сбил пешехода. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, нужно заплатить. Для освобождения сына потребовалось 500 тысяч рублей. Их пенсионерка перевела на счета, которые назвали злоумышленники. Переведены средства были через салон сотовой связи, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Когда женщина пришла домой, то ей еще несколько раз позвонил тот же мужчина и просил еще денег. Пенсионерка сказала, что у нее больше ничего нет и позвонила сыну. Оказалось, что с ним все хорошо. В полиции отмечают, что в полиции с начала года зарегистрировано 9 случаев мошенничества, совершенных по схеме, когда родственник якобы попал в ДТП. Жертвами чаще всего становятся пожилые граждане от 67 до 88 лет. Они лишились больше двух миллионов рублей. Шесть преступлений уже раскрыты и задержаны два курьера, приезжавшие за деньгами.

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