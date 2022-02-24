Прохожий в центре Екатеринбурге чуть не попал под упавшую с высоты ледяную глыбу

По словам местного жителя, кусок льда сорвался с дома № 60. Это пятиэтажное строение с крышей скатного типа. Глыба упала, когда молодой человек шел по тротуару. Прибавь он скорость, то получил бы наледью по голове.
Причину инцидента горожанин видит в плохой работе компании, которая обслуживает дом. Коммунальщики не очистили крышу от наледи и никак не обозначили опасное место, передает Ура.ру.
В этом случае обошлось без жертв и пострадавших. Однако сколько таких адресов в Екатеринбурге и других городах Свердловской области — остается только догадываться. И чем теплее становится на улице, тем выше риск обрушения наледи с кровель.