В Свердловской области из-за автохама чуть не разбилась машина с беременной женщиной

Екатеринбургского водителя с беременной женой в пути «подрезал» автохам

Житель Екатеринбурга и его беременная супруга чуть не попали в ДТП. Причиной этого стали действия водителя, который по словам свердловчанина, мешал проезду.

Инцидент произошел на дороге между Ревдой и Екатеринбургом. Мужчина с беременной женой возвращался в Екатеринбург. По словам водителя, он ехал со скоростью до 140 километров в час, когда его догнала «Лада Приора». Автомобилист «поморгал» фарами, попросив уступить дорогу. Однако свердловчанин не стал перестраиваться из среднего ряда в другой, так это было бы опасно. И тогда «Приора» пошла на обгон справа, что запрещено правилами дорожного движения. Когда автомобили поравнялись, водитель «Приоры» высунулся в форточку и начал ругаться. При этом он плевался, показывал непристойный жест пальцем даже бросил в машину какой-то предмет, рассказал екатеринбуржец. С его слов, это были уроженцы юга России. После обгона они мешали проезду и пытались продолжить конфликт. Запомнив номер автохама, водитель свернул с Ново-Московского тракта на объездную дорогу. «Приора» умчалась в сторону Металлургов. Попытка мужчины узнать, кто были эти автохамы, успехом не увенчалась. Он предполагает, что у машины подложные номера, сообщает Е1.

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