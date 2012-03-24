Одну из УК Нижнего Тагила наказали за незаконное отключение электроэнергии в квартире

Оказывается, компания была вправе приостановить предоставление коммунальных услуг у потребителя только лишь при наличии задолженности, превышающей 3 ежемесячных размеров платы с предварительным уведомлением. Потребитель направил жалобу в Управление Федеральной службыпо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которое провело собственное расследование. Оказалось, что поставщик коммунальных услуг должен был не только дождаться срока 3 месяца для отключения электроэнергии, но и письменно уведомить должника о намерениях.

Те, для кого вопросы обустройства своего жилища важны, всегда обращают внимание на все детали интерьера. Конечно, несерьезно, если в квартире сделан неплохой косметический ремонт, но при этом стоят старые страшные двери. Начиная преобразование вашей квартиры, лучше сразу купить и установить новые двери из массива дуба или сосны, поставить новые пластиковые или деревянные окна. А потом уже делать все остальное.