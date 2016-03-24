На заводе в Сухом Логу серьезно пострадал рабочий: полицейские начали проверку
24 марта 2016, 14:40ПроисшествияТимофей Данилов
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Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами 50% тела.
Инцидент произошел вчера днем на Сухоложском заводе вторичных цветных металлов. Один из работников завода серьезно пострадал во время заливки жидкого металла – 50% его тела были повреждены. Пострадавшего госпитализировали. Стоит верить, что врачам удастся спасти мужчине жизнь.
На завод выехали оперативники. Полицейские установили, что перед тем, как выйти на смену, мужчина ознакомился с правилами безопасности на производстве: подпись пострадавшего есть в журнале техники безопасности.
Обстоятельства несчастного случая на производстве выясняют следователи.
Месяц назад в Нижнем Тагиле на производстве погиб рабочий: электромонтера ЕВРАЗ НТМК прижало механизмом пилы.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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