На заводе в Сухом Логу серьезно пострадал рабочий: полицейские начали проверку

Инцидент произошел вчера днем на Сухоложском заводе вторичных цветных металлов. Один из работников завода серьезно пострадал во время заливки жидкого металла – 50% его тела были повреждены. Пострадавшего госпитализировали. Стоит верить, что врачам удастся спасти мужчине жизнь.

На завод выехали оперативники. Полицейские установили, что перед тем, как выйти на смену, мужчина ознакомился с правилами безопасности на производстве: подпись пострадавшего есть в журнале техники безопасности.

Обстоятельства несчастного случая на производстве выясняют следователи.

Месяц назад в Нижнем Тагиле на производстве погиб рабочий: электромонтера ЕВРАЗ НТМК прижало механизмом пилы.