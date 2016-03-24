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Нашли благодаря камерам: в Нижнем Тагиле задержана банда воров, которая орудовала в коллективных садах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нашли благодаря камерам: в Нижнем Тагиле задержана банда воров, которая орудовала в коллективных садах

24 марта 2016, 15:35Происшествия
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