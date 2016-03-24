Нашли благодаря камерам: в Нижнем Тагиле задержана банда воров, которая орудовала в коллективных садах

Чтобы попасть в дома, воры взламывали замки, выламывали двери или просто разбивали окна. Внутри злоумышленники забирали все, что можно продать: бытовую технику, инструменты, посуду, металлические предметы и садовый инвентарь. Преступную деятельность мужчины осуществляли в двух садовых товариществах.

В одном из садов на улицах установлены камеры наблюдения. Под их око попал подозрительный автомобиль, который ночью заехал в сад. Полицейским удалось определить его номер. Оказалось, что владелец вишневой «девятки» живет в городе Кушва.

Большую помощь в расследовании преступлений тагильским сыщикам оказали коллеги из Кушвы. Они выяснили, что нынешний обладатель этой «девятки» уже привлекался к уголовной ответственности за кражи в садах на территории Кушвы. Его причастность к тагильской серии краж подтвердилась. Чуть позже оперативники задержали еще двух молодых воров, которые тоже были судимы.

Двое злоумышленников сейчас находятся под подпиской о невыезде, они активно сотрудничают со следствием. А их старший подельник заключен под стражу. Оказалось, банда продавала награбленное по низким ценам в родном городе, остальное сдавали в пункт приема металлолома.

В общей сложности, на счету воровской компании – 32 эпизода преступной деятельности. Молодым людям грозит до 6 лет тюремного заключения.

Как отмечает полковник Абдулкадыров, раскрытие серии краж удалось раскрыть во многом благодаря самим тагильчанам. Садоводы, чтобы сохранить свое имущество, нашли средства на установку камер наблюдения. Под их всевидящее око и попали заезжие расхитители.