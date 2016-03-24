Сегодня утром на выезде с ГГМ мелкая авария стала причиной пробки в Нижнем Тагиле (ФОТО)
24 марта 2016, 09:40ПроисшествияПавел Щербина
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«Шевроле Круз» врезался сзади в красную иномарку на улице Береговая-Ударная.
Сюжеты: Нижний Тагил
На дороге был установлен знак о ДТП. В утренний час эта дорога является одной из наиболее загруженной, поскольку она соединяет ГГМ с центром города.
Пострадавших не было, авария мелкая, больше пострадали те, кто из-за них опоздал на работу рассказал журналисту TagilCity.ru один из водителей, угодивших в пробку.
Весенняя погода в Нижнем Тагиле непредсказуема. На дорогах часто образуется наледь. Потому особенно необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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