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Сегодня утром на выезде с ГГМ мелкая авария стала причиной пробки в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня утром на выезде с ГГМ мелкая авария стала причиной пробки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

24 марта 2016, 09:40ПроисшествияПавел Щербина
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