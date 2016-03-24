В Екатеринбурге полицейские задержали банду, промышлявшую грабежами магазинов сотовой связи: один из злоумышленников – тагильчанин (ФОТО)

Дело в том, что один из задержанных сам работал в одном из таких магазинов. Молодой человек прекрасно знал о графике работы своих коллег. Также, был осведомлен, где хранится «наличка» и ценный товар. Поэтому налетчики всегда действовали быстро и похищали крупные денежные суммы.