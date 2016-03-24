В Екатеринбурге полицейские задержали банду, промышлявшую грабежами магазинов сотовой связи: один из злоумышленников – тагильчанин (ФОТО)
24 марта 2016, 12:10ПроисшествияТимофей Данилов
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Разбоем банда налетчиков занималась в нескольких районах Екатеринбурга в конце прошлого года.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Злоумышленники весьма избирательно походили к выбору точек продаж сотовых телефонов, которые грабили.
Дело в том, что один из задержанных сам работал в одном из таких магазинов. Молодой человек прекрасно знал о графике работы своих коллег. Также, был осведомлен, где хранится «наличка» и ценный товар. Поэтому налетчики всегда действовали быстро и похищали крупные денежные суммы.
Таким образом, банда смогла украсть более 100 тысяч рублей и телефоны на аналогичную сумму. За разбой парни могут провести за решеткой до 10 лет.
Вину злоумышленники признали. А один из них пожалел, что вообще решил пойти грабить магазины с товарищами.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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