Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге полицейские задержали банду, промышлявшую грабежами магазинов сотовой связи: один из злоумышленников – тагильчанин (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Екатеринбурге полицейские задержали банду, промышлявшую грабежами магазинов сотовой связи: один из злоумышленников – тагильчанин (ФОТО)

24 марта 2016, 12:10ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»