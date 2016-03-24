В Нижнем Тагиле был избит иностранец: родственники пострадавшего обвиняют сотрудника УФМС
О том, что его племянник в больнице, в редакцию TagilCity.ru сообщил дядя потерпевшего.
Пострадавший – Мустафаев Адам – сейчас находится в нейрохирургическом отделении Центральной городской больницы №1.
Его избил сотрудник миграционной службы сообщил в редакцию TagilCity.ru дядя избитого мигранта.
Известно, что инцидент произошёл 22 марта. Поздно вечером иностранец поступил в травмпункт с сотрясением и ушибом головного мозга.
Полиция сейчас выясняет обстоятельства произошедшего.
В данный момент опрошен только потерпевший мужчина 1977 года рождения. Будут выясняться обстоятельства произошедшего, производиться опрос свидетелей рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
Представителей TagilCity.ru к пострадавшему мигранту в больнице не пустили, но отметили:
Завтра пациент будет выписан.
Подробности произошедшего, а также то, действительно ли мужчина пострадал от руки представителя государственных структур, станет известно позднее. Следите за новостями TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru