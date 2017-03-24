6 автомобилей столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера, 23 марта, на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Участниками ДТП стали 6 автомобилей.
Я ехала прямо за ним. Он летел около сотки. Я наблюдала со стороны. У газовой заправки он заехал правыми колёсами на бордюр, меня это смутило, но подумала, что яму объезжал. Потом на светофоре он гнал как бешеный, а там стояло 6 машин. Он прям между ними воткнулся. Благо никто не пострадал и все живы. Водитель «Волги» был в невменяемом состоянии, но тоже вроде здоров рассказала очевидец столкновения.
В ГИБДД опровергли версию о невменяемости водителя и сообщили о том, что все участники аварии были трезвыми.
Также там сообщили, что водитель ГАЗ-21029 1995 года рождения, двигаясь по Восточному шоссе от Северного шоссе в сторону улицы Фестивальная, допустил наезд на стоящие автомобили.
- Peugeot (водитель 1986 года рождения)
- ВАЗ-2105 (водитель 1979 года рождения)
- Subaru Impreza (водитель 1975 года рождения)
- Volvo V40 (водитель 1986 года рождения)
- Hyundai Solaris (водитель 1995 года рождения)
Все автомобили получили серьёзные технические повреждения.
Водитель Волги был госпитализирован в ЦГБ №1 с ушибом головного мозга, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru