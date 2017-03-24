6 автомобилей столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Я ехала прямо за ним. Он летел около сотки. Я наблюдала со стороны. У газовой заправки он заехал правыми колёсами на бордюр, меня это смутило, но подумала, что яму объезжал. Потом на светофоре он гнал как бешеный, а там стояло 6 машин. Он прям между ними воткнулся. Благо никто не пострадал и все живы. Водитель «Волги» был в невменяемом состоянии, но тоже вроде здоров рассказала очевидец столкновения.