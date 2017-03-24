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6 автомобилей столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 автомобилей столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

24 марта 2017, 10:45ПроисшествияЕкатерина Малых
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