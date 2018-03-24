Пенсионерка была насмерть сбита тепловозом в Нижнем Тагиле

Трагедия случилась 21 марта в районе ВМЗ на подъездных путях к Высокогорскому ГОКу. Пожилая женщина переходила железнодорожные пути невдалеке от Казанского мужского монастыря, когда ее зацепил тепловоз.

Как пояснили в МВД, машинист не заметил на ж/д путях пешехода. Пенсионерка погибла от несовместимых с жизнью травм. В Следственном комитете по Ленинскому району началось расследование по факту произошедшего.