Перекресток Черных - Красноармейская в Нижнем Тагиле залит водой из-за аварии (ВИДЕО)
24 марта, 10:35Происшествия
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Утром 24 марта на пересечении улиц Черных и Красноармейская в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария. Перекресток оказался залит водой, там уже начал появляться гололед.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром 24 марта дорога на перекрестке улиц Черных и Красноармейская оказалась затоплена водой из-за коммунальной аварии на «Водоканал-НТ».
Водители советуют объезжать этот участок другими путями. По их словам, проезжать очень сложно не только из-за глубокой лужи: на некоторых отрезках проезжей части уже начал появляться слой льда.
Как поясняют общественники «Тагил без ям», ситуация находится под контролем дорожной организации. Вскрыта ливневая канализация, представители «Водоканала» устраняют утечку. Как только проблема решится, вода начнет уходить, после чего дорожники займутся устранением гололеда.
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Фото: «Тагил без ям»
Видео: «Тагил без ям»
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