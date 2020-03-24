В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом горел пункт управления плотиной
Сегодня, 08:38ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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23 марта в 10 часов утра на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании пункта управления пропускным механизмом плотины Петрокаменского пруда в Горноуральском ГО, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Пригород
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в помещении горели вещи. На тушение огня потребовалось 30 минут. Из здания пункта управления был эвакуирован один человек. Пострадавших нет. С огнем боролись 13 сотрудников МЧС на четырех единицах техники.
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Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации, к пожару привело неосторожное обращение с огнем. На работу гидросооружения инцидент не повлиял.
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