В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом горел пункт управления плотиной

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в помещении горели вещи. На тушение огня потребовалось 30 минут. Из здания пункта управления был эвакуирован один человек. Пострадавших нет. С огнем боролись 13 сотрудников МЧС на четырех единицах техники.