В Свердловской области 200 рыбаков дрейфуют на отколовшейся льдине
Сегодня, 12:50ПроисшествияФото: е1.ru
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На Белоярском водохранилище в Свердловской области 200 рыбаков дрейфуют на отколовшейся льдине площадью 500 квадратных метров, пишет портал Е1.
На месте уже работают сотрудники МЧС, сообщается, что опасности для рыбаков нет. Как отмечают в министерстве, на месте работают шесть человек личного состава и два плавсредства.
Очевидцы инцидента отмечают, что, несмотря на ЧП, на другом берегу водохранилища люди продолжают рыбачить.
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