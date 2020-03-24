В Свердловской области 350 рыбаков оказались на отколовшейся льдине

В ней принимали участие 18 сотрудников Центра спасения города Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на трех плавсредствах.

Среди находившихся на льдине людей были восемь детей и десять женщин. Никто из рыбаков не пострадал, также не потребовалась и медицинская помощь.