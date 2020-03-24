В Свердловской области 350 рыбаков оказались на отколовшейся льдине
Сегодня, 17:57ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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24 марта на Белоярском водохранилище откололась льдина, где находились более 350 рыбаков. Спасательная операция длилась около двух часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В ней принимали участие 18 сотрудников Центра спасения города Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на трех плавсредствах.
Среди находившихся на льдине людей были восемь детей и десять женщин. Никто из рыбаков не пострадал, также не потребовалась и медицинская помощь.
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