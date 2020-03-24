Житель Тавды ради мести жене вызвал скорую, сообщив о коронавирусе
Сегодня, 18:56ПроисшествияФото: Валерий Горелых
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В Тавде на местного жителя заведено административное дело за ложный звонок в скорую помощь по поводу коронавируса, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщение о больной коронавирусом женщине поступило на пульт ЕДДС 20 марта в 17.05. Однако прибывшей на место бригаде скорой помощи никто не открыл.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность звонившего, им оказался 32-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, побои и фиктивное сообщение о минировании.
Подозреваемый рассказал, что накануне он выпивал с приятелем, ушел от него поздно и, чтобы избежать скандала с женой, отправился домой к теще. Однако там его уже ждала супруга, с которой они поссорились. В качестве мести мужчина решил сообщить в скорую о заболевании жены коронавирусом.
В отношении подозреваемого возбуждено административное дело.
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