Житель Тавды ради мести жене вызвал скорую, сообщив о коронавирусе

Сообщение о больной коронавирусом женщине поступило на пульт ЕДДС 20 марта в 17.05. Однако прибывшей на место бригаде скорой помощи никто не открыл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность звонившего, им оказался 32-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, побои и фиктивное сообщение о минировании.

Подозреваемый рассказал, что накануне он выпивал с приятелем, ушел от него поздно и, чтобы избежать скандала с женой, отправился домой к теще. Однако там его уже ждала супруга, с которой они поссорились. В качестве мести мужчина решил сообщить в скорую о заболевании жены коронавирусом.