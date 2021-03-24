Десятки профлистов сорвал ветер с крыши дома в Комсомольске-на-Амуре

Порывы ветра сорвали с крыши одного из домов в Комсомольске-на-Амуре десятки профлистов. Они упали прямо на припаркованные возле дома автомобили.

Вместе с профлистами упал и утеплитель, который строители складывали на крыше, сообщает ГТРК «Дальневосточный». Оказалось, что материалы были подготовлены для монтажа на стены дома. Как заверили в подрядной организации, материалы были прижаты бетонной плитой. В результате падения листов никто не пострадал. Однако задеты были припаркованные автомобили. Один из автовладельцев рассказал, что МЧС высылало предупреждение о ветре. Видать, не закрепили наверху, ну, и посыпалось все. Я дома сидел, слышу грохот, посмотрел — уже на машину сыпется. Там, наверное, штук 10 или 12 машин стояло, на них прям сыпалось железо это, рассказал автовладелец Михаил. Еще один из жильцов дома опубликовал видео в TikTok, где видно, что листы сыпятся с крыши и падают на автомобили. Порывы ветра их отбрасывают даже в окно. Однако оно осталось целым. Видео: видео TikTok Прилегающая территория на данный момент оцеплена. Это сделано на случай, если на крыше еще остался стройматериал. Масштабы ущерба, который понесли автовладельцы, пока не подсчитан.

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