Десятки профлистов сорвал ветер с крыши дома в Комсомольске-на-Амуре

Десятки профлистов сорвал ветер с крыши дома в Комсомольске-на-Амуре

Сегодня, 13:19ПроисшествияФото: скриншот видео TikTok
Порывы ветра сорвали с крыши одного из домов в Комсомольске-на-Амуре десятки профлистов. Они упали прямо на припаркованные возле дома автомобили.

Вместе с профлистами упал и утеплитель, который строители складывали на крыше, сообщает ГТРК «Дальневосточный».

Оказалось, что материалы были подготовлены для монтажа на стены дома. Как заверили в подрядной организации, материалы были прижаты бетонной плитой. В результате падения листов никто не пострадал. Однако задеты были припаркованные автомобили.

Один из автовладельцев рассказал, что МЧС высылало предупреждение о ветре.

Видать, не закрепили наверху, ну, и посыпалось все. Я дома сидел, слышу грохот, посмотрел — уже на машину сыпется. Там, наверное, штук 10 или 12 машин стояло, на них прям сыпалось железо это, рассказал автовладелец Михаил.

Еще один из жильцов дома опубликовал видео в TikTok, где видно, что листы сыпятся с крыши и падают на автомобили. Порывы ветра их отбрасывают даже в окно. Однако оно осталось целым.

Видео:видео TikTok

Прилегающая территория на данный момент оцеплена. Это сделано на случай, если на крыше еще остался стройматериал. Масштабы ущерба, который понесли автовладельцы, пока не подсчитан.

происшествиеавтомобильКомсомольск-на-Амуре
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы