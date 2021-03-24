Доцента свердловского ВУЗа обманули на 4 млн «сотрудники банка»

Доцента свердловского ВУЗа обманули на 4 млн «сотрудники банка»

Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Четыре миллиона рублей выманили у доцента свердловского ВУЗа телефонные мошенники. Они представились работниками банка.

Заявление о преступлении поступило в полицию Екатеринбурга 23 марта. Заявителем оказался доцент кафедры одного из высших учебных заведений Урала.

Мошенники действовали по стандартной схеме. Они представились сотрудниками банка и сообщили мужчине, что с его счета пытаются списать деньги. Чтобы вычислить «злоумышленника», звонившие попросили преподавателя оформить кредит на четыре миллиона рублей и перевести его на указанный счет.

Преподаватель сообразил, что необходимо уточнить в банке, числится ли звонивший сотрудник в штате. К сожалению, было уже слишком поздно и миллионы бесследно исчезли, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых отметил, что по данным МВД на 24 марта 2021 года зарегистрировано 1 330 случаев мошенничества. Во всех случаях люди собственноручно перевели средства, чтобы «жулики» могли «спокойно вести барский образ жизни».

В связи с этим, организовала прямую линию на телевидении. МВД предупредило жителей, чтобы тщательно обдумывали свои действия и советовались с родными.

Напомним, 22 марта сообщалось, как на 140 тысяч рублей обманули «сотрудники банка» жительницу Нижнего Тагила. В полиции пострадавшая рассказала, что с ней связался неизвестный мужчина и представился главным менеджером банка. Он рассказал, что кто-то из сотрудников банковской системы хочет оформить на имя девушки кредит в размере 220 тысяч рублей. Чтобы вычислить «недобросовестного сотрудника», мошенник убедил тагильчанку самой оформить кредит.

Материалы по теме:
Свердловская областьмошенничествовузтелефонное мошенничествопреподаватель
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы