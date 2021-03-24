Доцента свердловского ВУЗа обманули на 4 млн «сотрудники банка»

Напомним, 22 марта сообщалось, как на 140 тысяч рублей обманули «сотрудники банка» жительницу Нижнего Тагила. В полиции пострадавшая рассказала, что с ней связался неизвестный мужчина и представился главным менеджером банка. Он рассказал, что кто-то из сотрудников банковской системы хочет оформить на имя девушки кредит в размере 220 тысяч рублей. Чтобы вычислить «недобросовестного сотрудника», мошенник убедил тагильчанку самой оформить кредит.