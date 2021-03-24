Дерево убило дровосека на Урале

41-летний мужчина скончался на месте происшествия из-за открытого перелома черепа, на него упала сосна, рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».
Эту информацию подтвердили редакции TagilCity.ru в Следственном комитете Свердловской области.
Сейчас проводятся проверки, осмотры и опросы, пояснил редакции старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, в январе под селом Мурзинка на делянке нижнетагильского лесничества погиб 39-летний рабочий при заготовке леса. Мужчина работал чокеровщиком.