Неизвестные пытались вытащить свердловчанку и ее адвоката из отдела полиции

Неизвестные пытались вытащить свердловчанку и ее адвоката из отдела полиции

Вчера, 22:42ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Адвокат вместе со своей подзащитной спрятался в отделе полиции № 7 на улице Народной Воли в Екатеринбурге от неизвестных мужчин.

По словам мужчины, его подзащитная является уроженкой Дагестана. Девушка поссорилась с родственниками, поскольку они, по ее словам, применяли силу и били ее. Девушка решила уйти, но документы остались в семье, поэтому она и адвокат подали заявления на их утерю.

Позже к отделу полиции прибыли мужчины и попытались насильно вытащить адвоката и девушку на улицу, но те спрятались в здании правоохранительных органов. Позже неизвестные уехали.

Жалоб на противоправные действия со стороны адвоката и девушки не поступало. Какого-либо насилия в отношении них зафиксировано не было, рассказали редакции Е1 в УМВД Екатеринбурга.

Источник в силовых структурах сообщил, что семья девушки проживала в Тюмени. После ее ухода родители подали заявление на розыск. В отдел полиции девушка пришла, чтобы сообщить — она покинула дом по собственной воле.

Родители планировали отправить ее на родину, но она против,подчеркнул источник.

Сюжеты:
Екатеринбург
полицияДагестанадвокатдевушкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы