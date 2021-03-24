НТЗМК грозит штраф до 1 млн за незаконное строительство

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Иск в суд подал Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.
В отношении НТЗМК возбуждено административное дело по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию без разрешения на строительство), рассказали TagilCity.ru в Департаменте жилстройнадзора.
Речь идет об одноэтажном здании по адресу Шевченко, 10 на Тагилстрое. Его возведение выполнено с нарушениями частей 1,2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (Разрешение на строительство).
Дело будет рассмотрено 12 апреля 2021 года Арбитражным судом Свердловской области. НТЗМК грозит штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Редакция TagilCity.ru направила запрос на предприятие.
Напомним, в июне 2020 года работники НТЗМК были готовы выйти на митинг, чтобы спасти свой завод. Причина недовольства работников предприятия кроется в потере заводом двух значимых заказов — строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле и Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. О том, что заказы «ушли» в другие регионы, работники НТЗМК узнали от руководства. По данным на 15 ноября 2020 года у предприятия накопилось 402 тысячи рублей долга за налоги и сборы.