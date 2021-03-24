Сотрудники ГИБДД устроили засады и поймали 78 нарушителей в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД устроили засады и поймали 78 нарушителей в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
78 нарушителей были привлечены к ответственности при использовании сотрудниками ГИБДД метода скрытого патрулирования.

Способ заключается в использовании автомобилей без нанесенной цветографической окраски. Сотрудники останавливают такой автомобиль вблизи пешеходных переходов или на аварийных участках дорог. Затем инспекторы фиксируют нарушения и передают их экипажам ДПС. Те, в свою очередь, привлекают водителей и пешеходов к ответственности, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

С 1 января 2021 года таким методом вычислили 78 нарушителей ПДД. 17 из них не уступили дороги переходам на «зебре», 19 пешеходов пересекли проезжую часть в неустановленном для этого месте, 18 водителей не пристегнули ремень безопасности, 22 автолюбителя перевозили детей с нарушениями.

Кроме того, один управлявший транспортным средством тагильчанин был в состоянии алкогольного опьянения и еще один управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Напомним, 17 марта сообщалось, как в ходе рейда инспекторы ГИБДД и приставы ФССП поймали 20 должников за два дня. За четыре часа мероприятия в Дзержинском районе, инспекторы выявили 10 водителей с долгами по штрафам.

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Нижний Тагил
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