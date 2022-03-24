20-летний екатеринбуржец превратил свой подъезд в «преисподнюю»

20-летний юноша проживает на 8 этаже многоэтажки на Восстания, 36 в Екатеринбурге и держит в страхе весь подъезд. По словам местных жителей, крики и громкая музыка из его квартиры доносятся регулярно, а странного вида и состояния гости молодого уральца не раз были поводом для вызова правоохранителей.
Несколько лет назад в подъезд, где мы живем, въехал молодой человек — у его матери здесь квартира. После подъезд превратился в притон для наркоманов, алкоголиков и других социально неблагополучных лиц, рассказал Е1 местный житель.
Гости юноши, по словам жильцов дома, выламывают домофон, электрощитки и выкручивают лампы. Соседи беспокойного свердловчанина собрали инициативную группу, которая обратилась во все инстанции города, но безрезультатно. Местный участковый тоже разводит руками.
Власти в курсе, более того — участковый публично признает, что у нас в подъезде можно найти неблагополучных людей со всего района. Каждую ночь здесь шум, гам. Просто небезопасно. В подъезде постоянно находят закладки. Во все инстанции мы уже исписались. Куда-то еще обращаться просто нет сил, поделились с изданием жильцы дома.
Согласно ответу из местного отдела полиции, в отношении свердловчанина вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, так как юноша ни разу не являлся по повесткам к правоохранителям.
Напомним, в Нижнем Тагиле ребенка изъяли из семьи только после вмешательства TagilCity.ru. Соседи пожаловались редакции на родителей девочки — отец орал на нее матом и угрожал ударить по интимным местам.