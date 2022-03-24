Екатеринбуржец с фальшивым пропуском ФСБ отрицает вину в массовом ДТП

Мужчина, сидевший за рулем Ford Focus и спровоцировавший массовую аварию на Ботанике в Екатеринбурге 10 марта, заявил о своей непричастности.

В Екатеринбурге продолжается расследование автомобильной аварии, произошедшей в ночь на 10 марта на Ботанике. Как сообщили участники дорожного инцидента, серебристый «Форд Фокус» выскочил на встречку и врезался в кроссовер «Шкода». После этого чешская иномарка задела ехавший рядом «Фольксваген Поло». Также вмятину получила припаркованная «Тойота Камри». В салоне «Форда» на лобовом стекле обнаружили пропуск управления ФСБ по Свердловской области. Позже выяснилось, что документ ненастоящий. Водитель «Шкоды» утверждает, что мужчина, сидевший за рулем «Форда» давал показания автоинспекторам. Полицейские заявили, что он отрицает свою вину и наличие алкогольного опьянения. Водитель чешской иномарки предположил, что на алкотестере его не проверяли. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции не сообщили имя предполагаемого виновника ДТП. Между тем, очевидцы произошедшего утверждают, что от водителя «Форда» пахло спиртным. Как выяснила «КП-Екатеринбург», «Форд Фокус» зарегистрирован на 30-летнего местного жителя Сергея Янкелевича. Связаться с ним журналистам не удалось.

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