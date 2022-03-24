На шахте ЕВРАЗа в Кузбассе произошел выброс угля и газа

На шахте ЕВРАЗа в Кузбассе произошел выброс угля и газа
На шахте ЕВРАЗа в Кузбассе произошел выброс угля и газа
Сегодня, 08:51ПроисшествияФото: pixabay.com
На шахте «Осинниковская» (входит в «Распадскую угольную компанию» ЕВРАЗ Холдинг) проводится экстренная эвакуация персонала. Причиной стал внезапный выброс газа и угля.

На место уже отправлены горноспасатели, пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Происшествие случилось в районе 4 утра. В результате выброса обрушилась порода, но взрыва или возгорания не было. Предполагается, что под завалами находится один человек.

По данным собеседника издания на поверхность вышли 73 человек. Примерно 315 еще в процессе подъема на поверхность.

В Новокузнецкую площадку «Распадской угольной компании» входят пять шахт, две обогатительные фабрики и вспомогательные предприятия. Добыча угля осуществляется на пяти шахтах — «Алардинская», «Есаульская», «Осинниковская», «Усковская» и «Ерунаковская-VIII», сообщается на сайте ЕВРАЗа.

Располагаются объекты в Новокузнецке, Осинниках и Калтане. С предприятий поставка угля осуществляется на большинство ведущих металлургических производств в России и СНГ. Одним из крупнейших потребителей является ЕВРАЗ ЗСМК.

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