На шахте ЕВРАЗа в Кузбассе произошел выброс угля и газа

На место уже отправлены горноспасатели, пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.
Происшествие случилось в районе 4 утра. В результате выброса обрушилась порода, но взрыва или возгорания не было. Предполагается, что под завалами находится один человек.
По данным собеседника издания на поверхность вышли 73 человек. Примерно 315 еще в процессе подъема на поверхность.
В Новокузнецкую площадку «Распадской угольной компании» входят пять шахт, две обогатительные фабрики и вспомогательные предприятия. Добыча угля осуществляется на пяти шахтах — «Алардинская», «Есаульская», «Осинниковская», «Усковская» и «Ерунаковская-VIII», сообщается на сайте ЕВРАЗа.
Располагаются объекты в Новокузнецке, Осинниках и Калтане. С предприятий поставка угля осуществляется на большинство ведущих металлургических производств в России и СНГ. Одним из крупнейших потребителей является ЕВРАЗ ЗСМК.