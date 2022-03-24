Родственники потерявшей память бабушки найдены в Нижнем Тагиле

Тагильчанку, находившуюся в растерянности, заметили 22 марта на улице Тельмана сотрудники скорой помощи. Они отвезли ее до места проживания на улице Бобкова. Соседи подтвердили, что женщина обитает в квартире одна. Пенсионерку поместили в больницу, розыском родственников занимались полиция и поисковый отряд «Скорпион».
Родственников нашли, бабушку им передали. С ней все хорошо. Дальше будут работать полиция и социальные службы, рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.
Напомним, в Нижнем Тагиле четыре дня искали и нашли пропавшую 49-летнюю женщину с проблемами с памятью. Она ушла из дома на Вагонке, а была обнаружена в центре города. Как тагильчанка там оказалась, она не помнит.