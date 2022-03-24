В Нижнем Тагиле вор-рецидивист украл медные провода с электропоезда «Ласточка»

Житель Свердловской области снял тросы заземления с двух вагонов и начал демонтировать третий, но его задержала полиция.

Полиция Нижнего Тагила задержала неоднократно судимого мужчину, который украл два медных троса с вагонов скоростного электропоезда «Ласточка». Инцидент произошел вечером, 23 марта. Мужчину, срезавшего кабель, заметил машинист тепловоза. Он сразу же сообщил о происходящем в дежурную часть линейного отдела МВД. Стражи порядка выехали на место и задержали злоумышленника. К этому моменту он уже срезал два троса и пытался демонтировать третий, информирует пресс-служба управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу. Своими действиями 32-летний рецидивист причинил РЖД ущерб на сумму более 16 тысяч рублей. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

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