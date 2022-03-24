В районе станции Кольцово в Екатеринбурге грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Екатеринбуржец не услышал сигнал о приближении поезда и погиб, несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение.

ЧП произошло в четверг, 24 марта, в районе станции Кольцово в Екатеринбурге. 35-летний местный житель не услышал громкий сигнал движущегося на него грузового поезда и оказался под колесами состава. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Е1 уточнили, что наезд на человека произошел на 15-м километре станции. На месте ДТП работает следователь. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В Центральном МСУ на транспорте СК РФ отмечают, что несчастные случаи происходят, как правило, при попытке срезать путь, сделать снимок. Часто люди не слышат гудок поезда из-за наушников.

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