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2 скутера попали в ДТП на тагильских дорогах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 скутера попали в ДТП на тагильских дорогах

24 апреля 2012, 11:43Происшествия
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