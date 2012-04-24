2 скутера попали в ДТП на тагильских дорогах

В результате ДТП скутер поврежден. Водитель скутера после оказаниямедицинской помощи в ЦГБ №1 с диагнозом: подозрение на перелом правойголени - отпущен домой.

Еще одна авария с участием скутера произошла двумя днями раньше. 21апреля в 19.50 ВАЗ-21102 столкнулся соскутером у дома №48 по пр.Ленина. Водитель скутера, мужчина 1972 г.р., получил ушиб правого плечевого сустава.

По данным нижнетагильской ГИБДД, в 2011 году было зарегистрировано 7 ДТПс участием велосипедистов, что на 16,7% больше, чем в 2010 году. Вавариях погибли 2 человека. С участием водителей мопедовзарегистрировано 15 ДТП, в которых погиб 1 человек и травмировано 17человек.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД, до осени на территорииНижнего Тагила и ГГО будут проходить комплексные мероприятия,направленные на профилактику ДТП с участием мототранспорта и другойнезарегистрированной самодельной техники.