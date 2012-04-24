В Нижнем Тагиле подросток упал с высоты 16-этажного дома

По словам очевидцев, около 21 часа молодой человек выпал с балконашестнадцатиэтажного дома. Что произошло в жизни подростка, предстоитустановить сотрудникам полиции.

Как сообщили в пресс-службе нижнетагильской полиции, юношу доставили отдома по ул. Дружинина в травматологическое отделение детской больницы смножественными переломами. От полученных травм подросток скончался вбольнице.

Известно, что юноша воспитывался в полной многодетной семье. Всесобранные материалы будут переданы для принятия решения в следственноеуправление следственного комитета, отметили в пресс-службе.

В этот же день от падения с высоты в Нижнем Тагиле погибли еще двачеловека. Около 17 часов выбросилась с балкона своей квартиры на пятомэтаже по ул. Гвардейской 65-летняя женщина.

Соседи говорят, что пенсионерка часто злоупотребляла спиртным. На этотраз женщина также находилась в нетрезвом состоянии. С закрытойчерепно-мозговой травмой пенсионерка была доставлена в ЦГБ № 4, гдескончалась около 22 часов.

Еще один житель Тагилстроевского района погиб в воскресенье околополовины девятого вечера. 43-летний мужчина попытался попасть в своюквартиру на девятом этаже через крышу, но не удержался и сорвался вниз.По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба полиции.