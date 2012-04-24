В Нижнем Тагиле поссорились два менеджера. Итог – ножевое ранение в живот
24 апреля 2012, 13:22Происшествия
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Два молодых человека, работающих в одном офисе и снимающих одну квартиру на двоих, затеяли пьяную драку.
Пьянка на съемной квартире по улице Пархоменко двух менеджеров одной из компаний Нижнего Тагила привела к плачевным последствиям. Во время драки 24-летний мужчина ударил ножом своего 26-летнего коллегу и соседа по квартире. В итоге у пострадавшего – проникающее ранение в живот, а в отношение нападавшего заведено уголовное дело по статье части 1 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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