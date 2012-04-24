В Петрокаменском потушен пожар, площадь которого составила полторы тысячи квадратных метров
24 апреля 2012, 12:21Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Горел местный цех мебели. Случилось это вчера, 23 апреля, вечером.
Погибших и пострадавших от пожара в Петрокаменском нет, сообщают в пресс-службе областного ГУ МЧС. По данным ведомства, возгорание было локализовано в 17:05, а ликвидировано в 22:14.
За время пожара сгорело 25 кубических метров материала, производственное оборудование, кровля столярного цеха, а также повреждены другие здания. В тушении огня были задействованы 13 единиц техники и 48 пожарных.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей