Курение вредит не только здоровью, но и имуществу. В Нижнем Тагиле сгорел балкон (ФОТО)

Всё произошло из-за человеческой неосторожности. По всей видимости, соседи пострадавшей семьи выкинули непотушенную сигарету, а та оказалась на балконе. Из-за этого начался сильный пожар, рассказывает анонимный пользователь. Более того, двое маленьких детей были очень напуганы, пишет пострадавший.

Один из пользователей группы «Это Тагил, детка!» рассказал, что у него в квартире два года назад случилось точно такое же происшествие. И пока тагильчанин был на работе, пожарные, приехавшие на вызов соседей, всё потушили. Итог – оплавилась дверь пластикового балкона.

Порча имущества – дело серьезное, а причиненный ущерб в соответствии с законодательством должен быть возмещен. Пока не удалось выяснить у самого пользователя, обращался ли он в полицию, но на это у семьи есть полное право. Также необходимо найти свидетелей происшествия.

Фото из группы «Это Тагил, детка!»