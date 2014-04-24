Курение вредит не только здоровью, но и имуществу. В Нижнем Тагиле сгорел балкон (ФОТО)
В ночь Пасхи, 21 апреля, в Нижнем Тагиле в одном из домов по улице Ломоносова в доме №84 случилось несчастье – сгорело имущество на балконе.
Всё произошло из-за человеческой неосторожности. По всей видимости, соседи пострадавшей семьи выкинули непотушенную сигарету, а та оказалась на балконе. Из-за этого начался сильный пожар, рассказывает анонимный пользователь. Более того, двое маленьких детей были очень напуганы, пишет пострадавший.
Один из пользователей группы «Это Тагил, детка!» рассказал, что у него в квартире два года назад случилось точно такое же происшествие. И пока тагильчанин был на работе, пожарные, приехавшие на вызов соседей, всё потушили. Итог – оплавилась дверь пластикового балкона.
Порча имущества – дело серьезное, а причиненный ущерб в соответствии с законодательством должен быть возмещен. Пока не удалось выяснить у самого пользователя, обращался ли он в полицию, но на это у семьи есть полное право. Также необходимо найти свидетелей происшествия.
Фото из группы «Это Тагил, детка!»
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