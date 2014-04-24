Переход на летнюю резину не удался: тагильчанин пострадал от рук ремонтника (ФОТО)

О ситуации пользователь Роман рассказывает в группе общественного движения «Тагил без ям». За услугой он обратился в один из специализированных центров на Свердловском шоссе, 55 - «АвтоЛига-Урал». И во время процедуры демонтажа колес произошло следующее:

Шинщик неправильно установил домкрат на автомобиль, в результате чего домкрат соскользнул и замял левую переднюю дверь, порог и пластиковую накладку на пороге автомобиля. Приехал начальник, который выслушал историю своего шинщика. Тот свалил все вину на меня и сказал, что я сам занимался переобувкой машины. Камеры, которые стоят по периметру, но по какой-то причине не зафиксировали этот момент, якобы автомобиль был вне зоны камер рассказывает парень.

Журналист TagilCity.ru обратился в мастерскую с вопросом, что именно произошло и как будет разрешен этот инцидент. В центре уверенно заявили, что клиент самостоятельно устанавливал домкрат, что привело к поломке авто. На вопрос, работают ли камеры и можно ли восстановить события по ним, на другом конце провода раздались короткие гудки.

Роман рассказал TagilCity.ru, что уже проконсультировался у знакомого юриста, составил акт, «который в сервисе, конечно, не подписали». Но, кажется, владелец не видит смысла в дальнейших разборках. Говорит, что больше денег потратит на консультации, чем на ремонт автомобиля.