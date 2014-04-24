Переход на летнюю резину не удался: тагильчанин пострадал от рук ремонтника (ФОТО)
Несмотря на сегодняшнюю погоду, многие водители уже занялись заменой зимней резины на летнюю. Однако эта простая процедура обернулась для одного из автомобилистов Нижнего Тагила неприятным инцидентом.
О ситуации пользователь Роман рассказывает в группе общественного движения «Тагил без ям». За услугой он обратился в один из специализированных центров на Свердловском шоссе, 55 - «АвтоЛига-Урал». И во время процедуры демонтажа колес произошло следующее:
Шинщик неправильно установил домкрат на автомобиль, в результате чего домкрат соскользнул и замял левую переднюю дверь, порог и пластиковую накладку на пороге автомобиля. Приехал начальник, который выслушал историю своего шинщика. Тот свалил все вину на меня и сказал, что я сам занимался переобувкой машины. Камеры, которые стоят по периметру, но по какой-то причине не зафиксировали этот момент, якобы автомобиль был вне зоны камер рассказывает парень.
Журналист TagilCity.ru обратился в мастерскую с вопросом, что именно произошло и как будет разрешен этот инцидент. В центре уверенно заявили, что клиент самостоятельно устанавливал домкрат, что привело к поломке авто. На вопрос, работают ли камеры и можно ли восстановить события по ним, на другом конце провода раздались короткие гудки.
Роман рассказал TagilCity.ru, что уже проконсультировался у знакомого юриста, составил акт, «который в сервисе, конечно, не подписали». Но, кажется, владелец не видит смысла в дальнейших разборках. Говорит, что больше денег потратит на консультации, чем на ремонт автомобиля.
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